OnePlus 12R ufficiale in Italia: specifiche e prezzo del medio gamma

Su queste pagine è da poco uscita la nostra recensione del top di gamma OnePlus 12, ma non è questo l'unico annuncio effettuato dal brand. Infatti, ad accompagnare il succitato dispositivo sul mercato c'è anche OnePlus 12R, un medio gamma dal sapore top per quel che riguarda le prestazioni.

Infatti, lo smartphone annunciato durante l'evento di presentazione "Smooth Beyond Belief" trasmesso nella giornata del 23 gennaio 2024 anche sul canale YouTube ufficiale di OnePlus presenta sotto la scocca un processore che si fa notare: Qualcomm Snapdragon Gen 2. Certo, chi vuole puntare all'ultima generazione farà riferimento a OnePlus 12, ma capite bene che anche in questo caso non si scherza di certo a livello di performance.

In ogni caso, la scheda tecnica di OnePlus 12R prosegue includendo 8/16GB di RAM LPDDR5X, 128/256GB di memoria interna UFS 3.1/UFS 4.0, un pannello AMOLED ProXDR LTPO 4.0 da 6,78 pollici con risoluzione 2.780 x 1.264 pixel, protezione Corning Gorilla Glass Victus 2 e refresh rate dinamico 1-120Hz, una tripla fotocamera posteriore da 50MP (principale, f/1.8, Sony IMX890) + 8MP (ultra-wide, 8MP, 112 gradi) + 2MP (macro 4cm), una fotocamera anteriore da 16MP e una batteria da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC a 100W. Lato connettività, non mancano 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e NFC. C'è una certificazione IP65, non manca l'Alert Slider e il sistema operativo è Android 14 con personalizzazione OxygenOS 14. Per maggiori dettagli, potreste voler consultare direttamente il portale ufficiale di OnePlus.

Le colorazioni disponibili sono invece quelle Iron Gray e Cool Blue, mentre il prezzo del dispositivo è pari a 699 euro per quel che riguarda il nostro Paese. C'è anche una promozione di lancio riguardante l'OPPO Store: preordinando e acquistando il dispositivo entro il 12 febbraio 2024, potrete ricevere un voucher da 100 euro utilizzabile su quest'ultimo negozio digitale a partire da marzo 2024. Altri vantaggi sono invece legati ai principali operatori di telefonia, ma in quel caso potreste volervi informare direttamente mediante i canali ufficiali.