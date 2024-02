OnePlus 13 cambierà tutto: nuovo design in arrivo, ci sarà anche uno smartphone compatto?

Il lancio italiano di OnePlus 12 risale solo a pochi giorni fa, ma già i leaker cinesi iniziano a parlare del suo successore. Ovviamente, OnePlus 13 è ancora in pieno sviluppo, ma già pare che lo smartphone rappresenterà un grande salto di qualità - soprattutto in termini di design - per la compagnia di Pete Lau.

Stando a quanto spiega GizmoChina, in questi giorni OnePlus starebbe testando lo Snapdragon 8 Gen4 di Qualcomm, che dovrebbe arrivare verso la fine del 2023 e che dovrebbe trovare spazio sotto la scocca di OnePlus 13. La notizia non sembra affatto infondata, specie se consideriamo che i primi benchmark dello Snapdragon 8 Gen4 risalgono proprio a poche ore fa.

Al di là della scheda tecnica del device, però, la parte più interessante del leak riguarda il presunto design di OnePlus 13. Il noto tipster cinese Digital Chat Station ha infatti spiegato su Weibo - in un post attualmente inaccessibile - che "lo stile del design degli smartphone OnePlus potrebbe essere aggiustato in futuro. Il prototipo di OnePlus 13 con Snapdragon 8 Gen4 non ha il frame in acciaio inossidabile né l'alloggio delle fotocamere con design circolare Deco nell'angolo in alto a sinistra".

Ciò, insomma, significa che OnePlus 13 avrà un camera bump diverso dal predecessore e che, con ogni probabilità, dirà addio al frame in acciaio inossidabile per un corpo in titanio simile al Samsung Galaxy S24 Ultra o all'iPhone 15 Pro di Apple. Una virata che dovrebbe fare del prossimo flagship cinese un vero e proprio top di gamma anche in termini di design.

In parallelo, sempre GizmoChina riporta, citando ancora una volta un post di Digital Chat Station, che OnePlus starebbe lavorando ad uno smartphone compatto, anch'esso in arrivo nella seconda metà del 2024. Il dispositivo dovrebbe avere uno schermo da 6,1" o da 6,2", in modo da competere con smartphone quali Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e iPhone 15 o iPhone 15 Pro. Non è chiaro però se si tratterà di un OnePlus 13 "Mini" o se invece il telefono arriverà con un nome completamente diverso.