OnePlus, dal 2023 fino a cinque anni di aggiornamenti per i propri smartphone: le novità

Importante novità dal fronte Oneplus. Il produttore ha annunciato che alcuni dispositivi selezionati lanciati dal 2023 in poi potranno beneficiare di un periodo di supporto più lungo lato software.

Nello specifico, sono previsti quattro major update Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. La società però almeno al momento non ha voluto specificare di quali dispositivi si tratta, e non è chiaro nemmeno se si applicherà solo agli smartphone di punta o anche alla gamma Nord di fascia media.

Come spiegato da The Verge, questo cambio di politica è risultato doveroso in quanto la società è rimasta piuttosto indietro rispetto alla concorrenza che negli ultimi anni ha garantito agli utenti un supporto software significativamente più esteso rispetto al passato. Nel caso di OnePlus 10T ed OnePlus 10 Pro sono garantiti tre major update di Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza, mentre OnePlus Nord 2T riceverà solo due aggiornamenti Android e tre anni di patch di sicurezza.

Qualche giorno fa Samsung ha promesso aggiornamenti software più rapidi dal 2023 per i propri smartphone, ed a febbraio aveva spiegato che gli smartphone di punta riceveranno quattro major update di Android. Google ha promesso cinque anni di aggiornamenti di sicurezza e update di Android per i Pixel di punta.