OnePlus 5T: in vendita in India la Star Wars Limited Edition

La scorsa settimana sul web si era sparsa l'indiscrezione che volevaa lavoro su una Star Wars Limited Edition del proprio top di gamma per la seconda metà del 2017, OnePlus 5T di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine nelle scorse settimane.

Oggi, possiamo confermare in via ufficiale che il telefono sarà in vendita in India dal 15 Dicembre su Amazon India, così come nel negozio online del produttore e presso le varie catene di distribuzione.

Almeno inizialmente, il telefono sarà disponibile in esclusiva in India ed ha l'obiettivo di celebrare l'anniversario dell'approdo di OnePlus nel paese.

OnePlus, ha in programma un grosso evento presso un cinema di Mumbai il prossimo 14 Dicembre. I fan che desiderano partecipare all'evento possono acquistare i biglietti a partire dal 7 Dicembre su Pytm. Ai partecipanti sarà anche data in regalo una t-shirt di Star Wars, una borsa per i portatili ed avranno diritto ad una speciale fan area dopo l'evento. Ovviamente, manco a dirlo, il tutto sarà a tema della serie cinematografica più famosa al mondo.

A livello di specifiche tecniche, però, il cellulare resterà praticamente invariato. Nel frattempo, in attesa di un eventuale approdo in Italia, vi lasciamo il promo che trovate in apertura.