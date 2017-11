OnePlus 5T manterrà l'ingresso per le cuffie? Lo conferma un teaser

La presenta dei jack per gli auricolari nel settore degli smartphone, a seguito dell’eliminazione da parte dicon l’, è diventato uno strumento di divisione per gli acquirenti., però, non avrebbe alcuna intenzione di rimuoverlo.

La compagnia asiatica, infatti, ha rilasciato sul proprio account ufficiale Twitter il teaser che trovate in calce, in cui appaiono i sei telefoni prodotti fino ad ora.

La parte interessante è rappresentata dalla didascalia “cosa hanno i nostri smartphone in comune?” accompagnata dall’icona di una nota musicale, il che lascia presagire che anche l’OnePlus 5T, ovvero lo smartphone che secondo gli ultimi rumor dovrebbe vedere la luce alla fine di novembre, potrebbe includere l’ingresso per le cuffie da 3,5 millimetri, accompagnato ovviamente dalla singola porta USB-C che consentirà agli utenti di ricaricarlo. OnePlus, quindi, non ha intenzione di spaccare la propria utenza eliminando l’ingresso per le cuffie, che almeno per il momento, teaser alla mano, dovrebbe restare.