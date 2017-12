OnePlus 5T: niente streaming in HD per Netflix ed Amazon Prime

A quanto pare,non è in grado di effettuare lo streaming in alta definizione dei contenuti presenti su, nonostante il display sia HD-ready ed un hardware in grado di supportarlo.

Questa importante mancanza è stata notata dagli utenti sul forum ufficiale di OnePlus, e sottolinea la mancanza di Widevine Level 1 DRM, che molti servizi richiedono per lo streaming in alta definizione. Il 5T, l'ultimo smartphone top di gamma rilasciato in ordine di tempo, supporta Widevine Level 3, che copre la riproduzione solo dei contenuti in standard definition.

The Verge però ha confermato però che sia l'OnePlus 5T che il suo predecessore, l'OnePlus 5, sono in grado di garantire la riproduzione in streaming dei contenuti presenti su Netflix o Amazon Prime ad una risoluzione superiore rispetto all'attuale.

OnePlus 5T, per chi non lo sapesse, ha uno schermo da 6 pollici Full HD, processore Snapdragon 835 accoppiato con 6 gigabyte di RAM, il che vuol dire che è pienamente in grado di supportare la riproduzione dei filmati in alta definizione da servizi come Netflix ed Amazon Prime Video.

La mancanza del supporto per lo streaming in HD è però strana per quello che è, comunque, uno smartphone top di gamma.