OnePlus 5T non ha più segreti, foto e specifiche tecniche appaiono online

La presentazione ufficiale è prevista per il 16 Novembre, ma l’azienda sembra aver già spedito diversi press kit relativi al nuovo. Qualcuno però non è riuscito a tenersi tutto per sé e ha già condiviso online le immagini relative alla confezione e al nuovo top gamma, comprese anche le informazioni relative alle specifiche tecniche.

I nuovi leak svelano una volta per tutte l’aspetto del nuovo dispositivo e tutte la sue specifiche tecniche che potete trovare raccolte in modo dettagliato nelle immagini presenti in calce alla news. OnePlus 5T presenta quindi un design praticamente identico a quello che i render delle scorse settimane ci hanno mostrato, con la parte frontale occupata da un display borderless da 6,01 pollici. Ovviamente non è presente alcun pulsante fisico al di sotto dello schermo con il lettore d’impronte digitali posizionato sulla parte posteriore. Sul retro è presente la dual-cam da 16 + 20 MP, che presenta un nuovo sensore rispetto al modello precedente.

OnePlus 5T si presenta quindi come uno smartphone molto simile a quello lanciato in primavera dalla stessa OnePlus, con una scocca in metallo di dimensioni leggermente superiori e pochi grammi di peso in più. Vi ricordiamo che si tratta di immagini trapelate in rete e non ancora confermate dall’azienda, motivo per cui qu queste immagini potrebbero rivelarsi non attendibili ma sopratutto non veritiere.

Adesso non ci resta che assistere alla presentazione ufficiale prevista per il 16 Novembre, giorno in cui verrà svelato anche il prezzo di listino e confermata la disponibilità del prodotto nei vari paesi.