OnePlus 5T: presentazione ufficiale il 16 Novembre, disponibile in Italia dal 21

ufficializza il lancio del suo prossimo smartphone, confermando chesarà presentato il 16 Novembre. L’evento si terrà a New York, alle ore 11 del mattino locali (17 ore italiane).

Lo smartphone sarà disponibile nello store online dell’azienda a partire dal 21 Novembre, alle 15 ore italiane. I fan di OnePlus in tutto il mondo di potranno seguire il keynote ufficiale, intitolato “A New View”, in diretta attraverso la pagina ufficiale.

Oltre a questi dettagli, OnePlus ha condiviso anche un primo filmato teaser di OnePlus 5T.

Ricordiamo che secondo le ultime indiscrezioni OnePlus 5T manterrà il jack per le cuffie da 3,5 millimetri, includerà uno schermo da 6 pollici con aspect ratio di 18:9 e risoluzione di 2160x1080 pixel, processore Snapdragon 835, 8 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna.