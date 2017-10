OnePlus 5T sarà disponibile dal 16 Novembre in esclusiva su Amazon?

Qualche giorno fa, su queste pagine, abbiamo riportato la notizia riguardante la scheda tecnica aggiunta su AnTuTu, su OnePlus 5T , il prossimo smartphone top di gamma della compagnia asiatica.

Oggi, ci giunge un rumor che se confermato rappresenterebbe una novità assoluta. Secondo quanto riportato da alcuni siti, il dispositivo sarà presentato il prossimo 16 Novembre, ma la particolarità è rappresentata dal canale di distribuzione.

Come confermato da alcuni teaser, come quelli che trovate in calce, OnePlus avrebbe deciso di venderlo in esclusiva su Amazon, e la locandina lascia poco spazio all’immaginazione e parla di “Amazon Exclusive”.

Non sappiamo se si tratterà di un’esclusiva temporale oppure se il cellulare verrà venduto a tempo indeterminato sul gigante di Seattle.

Ciò che resta da capire è la data di lancio, dal momento che al momento si parla solo della presentazione, prevista appunto tra poco meno di un mese. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni.