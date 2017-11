OnePlus 5T sarà disponibile in vendita allo stesso prezzo di OnePlus 5?

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale di OnePlus 5T , il nuovo smartphone della società cinese che, come confermato dall’amministratore delegato,, sarà presentato il prossimo 16 Novembre.

Oggi emergono in rete nuove informazioni sul prezzo.

Secondo quanto riferito da TechRadar, almeno nel Regno Unito, OnePlus 5T sarà disponibile allo stesso prezzo del suo predecessore, che ha debuttato sul mercato all’inizio dell’anno. L’informazione proviene direttamente da una documentazione ufficiale pubblicata da O2, un operatore attivo appunto nel Regno Unito, su cui i prezzi sono identici ad OnePlus 5.

Chiaramente potrebbe anche trattarsi di un semplice segnalibro creato dalla compagnia, in attesa delle informazioni ufficiali che saranno rese note dai vari dirigenti solo tra poco più di otto giorni nel corso del keynote in programma a New York City, e che ovviamente seguiremo in presa diretta su Everyeye con news ed approfondimenti.