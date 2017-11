OnePlus 5T: un temporary store a Milano per acquistare il cellulare

: Lo scorso 16 novembre OnePlus ha annunciato l’arrivo di OnePlus 5T , il nuovo dispositivo del brand. OnePlus 5T nasce dall’esperienza rispetto a OnePlus 5.

Il nuovo dispositivo presenta importanti aggiornamenti hardware e software ispirati dalla community attiva di OnePlus, inclusi una risoluzione più elevata, uno schermo 18:9, migliori prestazioni della fotocamera in ambienti scarsamente illuminati e moltissime nuove funzionalità software.

Il OnePlus 5T, nelle opzioni da 64 GB / 6 GB Ram e 128 GB / 8 GB Ram di memoria sarà disponibile su https://oneplus.net/it partire dal 21 novembre.

Inoltre, solo il 21 novembre a partire dalle 17 per la prima volta in Italia sarà possibile acquistare il nuovo dispositivo presso SlamJam Temporary Space a Milano in Via Pasquale Paoli, 3.

Per maggiori informazioni https://oneplus.net/it/5t-popups - https://www.facebook.com/events/1736538993052610/