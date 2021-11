OnePlus 6 e 6T: OxygenOS 11 rende WhatsApp inutilizzabile, manca ancora un fix

Giunta la conferma del mancato futuro lancio di Android 12 su OnePlus 6 e 6T, gli occhi e le speranze dei possessori di tali modelli si sono posti su OxygenOS 11 con Android 11, aggiornamento che dovrebbe approdare nel corso delle prossime settimane. Tuttavia, l’update non è stato clemente con gli utenti e rende WhatsApp inutilizzabile.

Il problema in questione è noto agli utenti in possesso di OnePlus 6 e 6T ancora da settembre ma, recentemente, il passaggio di sempre più persone a OxygenOS 11 basato su Android 11 ha visto l’aumento delle segnalazioni. Ma in cosa consiste, esattamente, questo bug? A quanto pare, in seguito all’update risulta impossibile scaricare file multimediali da WhatsApp, anche per fotografie, immagini e filmati meno recenti già archiviati sul telefono. Anche in seguito al download dell’ultimo backup locale o alla disinstallazione dell’app, il tutto risulta permanere, privando il servizio di messaggistica di una feature essenziale.

Ciò che risulta ancora più strano è il fatto che la società di Pete Lau non abbia ancora riconosciuto il bug a oggi, nonostante il bug sia noto a moltissimi utenti che, nel frattempo, sono ancora a caccia di soluzioni definitive. L’unico rimedio attualmente applicabile è il downgrade a OxygenOS 10 con la versione precedente del robottino verde. Insomma, se siete tra i possessori di OnePlus 6 e 6T, il consiglio al momento è quello di evitare di effettuare l’update a OxygenOS 11, in attesa di buone nuove.

Pochi giorni fa, intanto, OnePlus ha annunciato le offerte del Black Friday 2021, con tagli di prezzo importanti anche su OnePlus 8T e 9 Pro.