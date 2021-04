OnePlus 6 e 6T riceveranno Android 11, ma solamente quando uscirà Android 12?

Android 11 è ufficialmente giunto su OnePlus 7T e 7T Pro e ora i fan possessori di smartphone più vecchi del brand di Pete Lau, come OnePlus 6 o OnePlus 6T, stanno attendendo allo stesso modo novità riguardo il rilascio dell’ultima versione del sistema operativo del robottino verde. Purtroppo, però, ci sono solo brutte notizie.

Chiariamo subito: il fatidico aggiornamento ad Android 11 arriverà, dunque tutti i possessori dei OnePlus rilasciati nel 2018 dovranno solo aspettare. La brutta novità riguarda proprio questa attesa, dato che la stessa società asiatica ha confermato con un post pubblicato oggi nel forum ufficiale che il programma OxygenOS 11 Open Beta per OnePlus 6 e OnePlus 6T non sarà aperto fino ad agosto di quest'anno.

Di conseguenza, il rilascio della versione stabile di OxygenOS 11 non avverrà certamente a breve. Anzi, se tutto andrà bene essa arriverà con ogni probabilità solamente nello stesso periodo in cui la prossima iterazione dell’OS di casa Google, ovvero Android 12, giungerà su OnePlus 9 e altri dispositivi più recenti firmati OnePlus. Trattandosi del secondo aggiornamento di OS per la gamma OnePlus 6, non è da escludersi il rilascio anche dello stesso Android 12 in futuro – sebbene questo futuro risulti alquanto distante.

Rimanendo in ambito OnePlus, in questo periodo l’applicazione OnePlus Store è giunta anche in Europa per la prima fase di beta, condita da tanti bonus e premi per i fedeli utenti del brand che la proveranno con mano in queste settimane. O ancora, l’azienda ha registrato un incremento del 388% delle vendite e del 268% dei ricavi in Europa nel corso del primo trimestre del 2021, grazie alle vendite della serie OnePlus 9.