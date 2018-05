OnePlus 6: il CEO pubblica quattro sample della fotocamera

Oggi, 16 Maggio 2018, è il giorno di OnePlus 6, il nuovo smartphone top di gamma della compagnia asiatica che, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, in Italia sarà venduto da Amazon grazie alla partnership stretta dalla compagnia con il popolare e-commerce.

In attesa di scoprire come sarà il cellulare, per vedere se le specifiche tecniche trapelate in precedenza si riveleranno veritiere, l'amministratore delegato della compagnia Pete Lau, che nelle ultime settimane ci ha raccontato a pezzi la scheda tecnica dello smartphone, ha pubblicato quattro sample della fotocamera.

Le immagini, pubblicate su Weibo, possono essere visualizzate per intero ed a completa risoluzione a questo indirizzo e, come sempre in questi casi, forniscono delle indicazioni in quattro diverse ambientazioni, per permettere agli utenti di capire meglio che tipo di resa fotografica sarà in grado di fornire.

Come la maggior parte degli smartphone presentati durante l'anno, anche OnePlus 6 dovrebbe includere un sistema fotografico a doppia fotocamera, con sensore da 20 megapixel che lavorerà insieme ad una lente da 16 megapixel, con tanto di stabilizzazione ottica e capacità di registrare video in slow-motion.

Il prezzo di partenza per la versione da 64 gigabyte dovrebbe essere di 519 Euro, mentre la variante da 128 gigabyte di memoria con ogni probabilità costerà 569 Euro. Il via è previsto per il 22 Maggio.