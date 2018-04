OnePlus 6: confermate le colorazioni bianco, blu e nero

OnePlus dovrebbe annunciare OnePlus 6, ovvero il nuovo smartphone top di gamma dell'azienda, nel corso del secondo trimestre del 2018, probabilmente entro la fine. Nonostante manchino ancora diversi mesi a tale scadenza, però, sul web continuano ad emergere rumor e leaks del dispositivo.

Nella giornata di ieri sono emersi alcuni rendering di OnePlus 6 i quali hanno rivelato che il dispositivo dovrebbe essere disponibile in tre varianti di colore: bianco, nero e blu.

Come riportato da CNMO, i rendering sono stati pubblicati sul social network di microblogging giapponese Weibo. E se le varianti di colore bianco e nero sono state già disponibili per i predecessori, la nuova colorazione blu potrebbe essere una novità assoluta della linea. Oltre a rivelare le nuove opzioni di colore, i rendering trapelati hanno anche descritto alcune caratteristiche che il telefono potrebbe includere.

Nelle immagini trapelate, OnePlus 6 è stato visto sfoggiare un display edge-to-edge, insieme al notch che era stato confermato in precedenza anche dal CEO. Questa funzionalità è stata al centro di non poche polemiche da parte degli utenti, ma l'amministratore delegato Pete Lau ha già confermato che OnePlus 6 includerà una funzione che permetterà agli utenti di nascondere la tacca.

OnePlus 6 inoltre potrebbe includere un Alert Slider in rosso. Un precedente rapporto aveva suggerito che l'Alert Slider dello smartphone avrebbe incluso una funzione attraverso cui gli utenti dovrebbero essere in grado di accedere alla feature "Slide to focus with the Alert Slider". Altre caratteristiche confermate includono un doppio sensore fotografico posteriore montato verticalmente, flash LED e sensore per le impronte digitali.

Al momento quindi siamo certi del fatto che OnePlus 6 sarà dotato di un SoC Snapdragon 845, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di spazio, almeno in una variante.

OnePlus ha anche rivelato di essere al lavoro con i Marvel Studios, probabilmente per lanciare una versione a tema Avengers.