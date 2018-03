OnePlus 6, confermato il notch; Carl Pei: 'imparate ad amarlo'

Stando al primo, ottenuto in esclusiva dai colleghi di, lo smartphone in questione presenterà un. Ci ha pensatoa confermare il tutto, affermando "".

L'immagine che potete vedere qui sopra mostra proprio la parte superiore del telefono, con Pei che ha rivelato le dimensioni del notch: 19.616 x 7,687 mm. Esso ospita la fotocamera frontale, gli altoparlanti e un sensore di luminosità ambientale. Per quanto riguarda il software, la versione di OxygenOS in esecuzione su OnePlus 6 dovrebbe essere basata su Android 8.1 Oreo.

Il notch di OnePlus 6 sarà camuffato durante la riproduzione di video, con Pei che attribuisce la decisione di adottarlo al fatto che gli utenti necessitano di più spazio sullo schermo per mantenere la barra delle notifiche in alto. Il produttore cinese ha fatto testare le 1000 app Android più popolari sul Google Play Store al fine di determinare quali richiedono ulteriori ottimizzazioni per il notch.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, i rumor parlano di una CPU Qualcomm Snapdragon 845 da 2,7 GHz, accompagnata da 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, mentre lo schermo AMOLED dovrebbe avere una diagonale da 6,28 pollici con risoluzione di 1080x2280 pixel.

Sul notch frontale con ogni probabilità troveremo una fotocamera da 20 megapixel con apertura f/2.0, mentre sul retro sarà presente l'ormai classica doppia fotocamera composta da una lente da 20 megapixel con apertura f/1.7 ed una camera da 16 megapixel con apertura f/1.7. La batteria, invece, dovrebbe essere da 3.450 mAh. A livello di dimensioni, si parla di uno spessore di 7,5 millimetri.