OnePlus 6 è disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon!

La giornata di oggi è dedicata su Amazon alle offerte su OnePlus 6. La società americana infatti propone degli interessanti sconti su tre configurazioni dello smartphone top di gamma della società cinese, che può essere portato a casa al prezzo più basso di sempre.

Il modello con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, nella colorazione midnight black, è disponibile a 469,90 Euro, 149,10 Euro in meno rispetto ai 619 Euro di listino, che si traduce in un risparmio del 24%.

In sconto troviamo anche la variante con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria (anche in questo caso non espandibile, in quanto lo smartphone non include alcuno slot), a 389,90 Euro, il 25% in meno rispetto ai 519 Euro di listino, il che consente di risparmiare 129,10 Euro.

Tra le offerte di oggi è presente anche OnePlus con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria, a 429,90 Euro, 139,10 Euro in meno rispetto al prezzo di listino di 569 Euro.

Nel momento in cui stiamo scrivendo la disponibilità è indicata come immediata per le tre varianti, ma Amazon non ha fornito alcun tipo d'indicazione sulla data di scadenza della promozione.

I tre dispositivi a parte la quantità di memoria e RAM sono pressochè identici: per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione.