OnePlus 6: ecco la scheda tecnica, arriva la conferma dal TENAA

Nuove conferme per OnePlus 6, dopo la pubblicazione online delle prime fotografie della versione a tema Avengers. Il TENAA, l'organo di certificazione cinese per i dispositivi, infatti, in un documento trapelato in rete ha pubblicato quelle che saranno le specifiche tecniche del cellulare che verrà presentato a Londra il prossimo 16 Maggio.

Il cellulare, infatti, con ogni probabilità sarà dotato di uno schermo AMOLED da 6,3 pollici con aspect ratio di 19:9 e risoluzione di 1080x2280 pixel. A livello di scheda tecnica, la CPU dovrebbe essere lo Snapdragon 845 di Qualcomm, accompagnato da 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, non espandibile.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, dovrebbe essere presente una doppia lente posteriore da 20 + 12 megapixel, mentre la frontale dovrebbe essere in grado di catturare immagini ad una risoluzione di 16 megapixel.

A quanto pare però OnePlus starebbe anche lavorando su una variante con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Ciò che resta da capire, a questo punto, sarà il prezzo che OnePlus imporrà al cellulare, ma a giudicare dai rumor emersi in precedenza sarà radicalmente diverso rispetto a quelli degli scorsi anni, in quanto andrà a mettersi in diretta concorrenza con gli altri top di gamma.