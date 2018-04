OnePlus 6: ecco il video promozionale della Marvel Avengers Limited Edition

Vi abbiamo già parlato qualche giorno fa della Marvel Avengers Limited Edition di OnePlus 6. Oggi, però, la società cinese ha pubblicato un primo video promozionale, che potete vedere qui sopra, dedicato proprio a questo smartphone.

Probabilmente, però, la variante in questione sarà commercializzata solamente sul suolo indiano, come avvenuto qualche tempo fa con la versione a tema Star Wars di OnePlus 5T. Cosa che sembrerebbe essere confermata anche dalla pubblicazione del video promozionale sul canale "OnePlus India".

Riportiamo di seguito quanto dichiarato da OnePlus in un comunicato stampa: ""La partnership tra OnePlus e Marvel Studios è una manifestazione dell'amore e del supporto che hanno raccolto negli anni le rispettive community, andando oltre l'ordinario e realizzando innovazioni pioneristiche nella tecnologia mobile, allo scopo di realizzare le migliori esperienze utente. [...] L'accordo segna un passo in avanti significativo nel rafforzamento della nostra partnership con Disney India".

OnePlus 6, secondo quanto emerso qualche settimana fa, monterà un processore Qualcomm Snapdragon 845, adeguandosi agli smartphone top di gamma Android previsti nel 2018. Troviamo poi 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento dedicato proprio a OnePlus 6.

Probabilmente ne sapremo di più il prossimo 16 maggio, quando OnePlus 6 sarà presentato in un apposito evento a Londra, visto che il video promozionale riporta che la variante in questione sarà disponibile a partire dal 17 maggio in esclusiva Amazon.