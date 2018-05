OnePlus 6 è già lo smartphone più venduto su Amazon: sold out in 48 ore

Ad una settimana dall'annuncio ufficiale, OnePlus 6, lo smartphone della compagnia asiatica che a breve rilascerà il primo aggiornamento, che consentirà di nascondere il notch, raggiunge già ottimi risultati sulle classifiche di vendita Amazon.

La partnership recentemente annunciata tra Amazon e OnePlus in Italia, Francia, Germania e Spagna sta già riscuotendo un grande successo. In meno di 48 ore, OnePlus 6 è esaurito nella maggior parte dei paesi ed è diventato il primo prodotto della categoria di smartphone su Amazon.it, Amazon.de, Amazon.fr e Amazon.es.

"Abbiamo ricevuto molti feedback positivi dagli utenti e sono orgoglioso di dire che OnePlus 6 è il nostro telefono più venduto fino ad oggi. È estremamente eccitante vedere come i nostri utenti abbiano reagito a OnePlus 6 su Amazon, esaurendo le scorte in meno di 48 ore. È un grande segnale che la nostra partnership con Amazon sarà di lunga durata e allo stesso tempo, vantaggiosa per i nostri consumatori" ha affermato Carl Pei, co-fondatore di OnePlus.

Un ottimo riscontro quindi per uno dei dispositivi più attesi di questa prima parte dell'anno. E' chiaro però che un ruolo importantissimo ce l'ha avuto anche il fatto che Amazon, di fatto, si è imposto come rivenditore ufficiale per molti paesi, dal momento che spedisce e vende direttamente il cellulare.