OnePlus 6 in arrivo ad inizio 2018 con sensore per le impronte sotto lo schermo?

A poche settimane dal lancio di OnePlus 5T , lo smartphone top di gamma che è stato rilasciato nel corso del mese di Novembre, la compagnia sta già guardando al futuro e nella fattispecie alll', il prossimo dispositivo di punta che, sorprendentemente, potrebbe vedere la luce già ad inizio 2018.

Secondo quanto riportato da Gizmochina, il dispositivo dovrebbe vedere la luce ad inizio anno, con delle caratteristiche tecniche molto interessanti, una delle quali rincorsa per molto tempo dai concorrenti come Samsung ed Apple.

Per quanto riguarda le specifiche, OnePlus 6 dovrebbe essere basato sullo Snapdragon 845 di Qualcomm, il che non rappresenta certo una sorpresa, dal momento che già in fase di presentazione vi abbiamo raccontato che con ogni probabilità sarà il SoC più utilizzato nei top di gamma del prossimo anno.

Tuttavia, la sorpresa è data dal fatto che molto probabilmente il telefono sarà caratterizzato da un sensore per le impronte digitali sottovetro. Non sappiamo se Oneplus si affiderà al chip presentato di recente da Synaptics oppure se ne svilupperà uno proprietario, ma siamo certi che a livello di marketing questa potrebbe essere la feature su cui punterà massicciamente ill produttore per sponsorizzare il prodotto, probabilmente facendo leva sul fatto che i principali concorrenti, Samsung ed Apple, non sono riusciti ad implementarlo negli ultimi smartphone, l'iPhone X ed il Galaxy S8.

Chiaramente, come sempre siamo nel campo dei rumor, e non possiamo garantirvi con assoluta certezza la veridicità di queste informazioni.