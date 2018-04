OnePlus 6: in arrivo una versione limitata a tema Avengers!

OnePlus ha confermato di aver siglato una partnership con Marvel su un'edizione limitata a tema Avengers del prossimo OnePlus 6, il prossimo smartphone top di gamma 2018 che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere presentato il 5 Maggio.

La Limited Edition, però, con ogni probabilità sarà lanciata in esclusiva sul mercato indiano, come avvenuto con la variante Star Wars di OnePlus 5T, che è stata distribuita solo nella nazione asiatica.

"La partnership tra OnePlus e Marvel Studios è una manifestazione dell'amore e del supporto che hanno raccolto negli anni le rispettive community, andando oltre l'ordinario e realizzando innovazioni pioneristiche nella tecnologia mobile, allo scopo di realizzare le migliori esperienze utente" si legge in un comunicato diffuso da OnePlus ed ottenuto da Android Central, in cui la compagnia osserva che l'accordo "segna un passo in avanti significativo nel rafforzamento della nostra partnership con Disney India".

Al momento ancora non sono disponibili immagini ed informazioni sulla versione Avengers, per il semplice fatto che nemmeno OnePlus 6 è stato annunciato. Le informazioni trapelate però sembrano confermare la presenza di un Notch ed il processore Snapdragon 845.

Resta anche da capire il prezzo di questa variante e, soprattutto, se sarà disponibile anche al di fuori dell'India o meno. La speranza degli appassionati è che arrivi anche in Europa e Stati Uniti.