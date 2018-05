OnePlus 6: nuove fotografie dell'edizione limitata a tema Avengers

A dodici giorni dalla presentazione ufficiale di OnePlus 6, le certezze sono poche, ma sappiamo che sicuramente sarà svelata un'edizione limitata a tema Avengers che, però, non dovrebbe arrivare in Italia. Il dispositivo si è mostrato nuovamente sul web, attraverso uno scatto rilasciato da SlashLeaks.

Come vi mostriamo attraverso l'immagine presente in calce, la fotografia non ritrae direttamente il cellulare, ma la confezione nera con il logo degli Avengers, OnePlus e Marvel, oltre chiaramente al marchio OnePlus 6 stampato sul lato.

La foto è stata scoperta su un gruppo Facebook e probabilmente è stata scattata in qualche negozio che ha avuto l'occasione di mettere le mani in anteprima sull'edizione limitata.

Almeno al momento ancora non sono disponibili ulteriori dettagli sulla versione Avengers di OnePlus 6, oltre al fatto che dovrebbe essere esclusiva per il mercato indiano e, probabilmente, non arriverà in Europa e Stati Uniti, una scelta che sicuramente farà discutere e storcere il naso ai numerosi appassionati dell'universo Marvel che non vedevano l'ora di mettere le mani sul cellulare.

Non è stato reso noto nemmeno il prezzo, ma secondo alcuni rumor emersi ad inizio settimana, dovrebbe essere più costoso di OnePlus 5T. Ciò che resta da capire è se questa variante sarà più costosa della normale o meno.

La presentazione ufficiale è prevista per il 16 Maggio a Londra, ed il presale comincerà il 21 Maggio in una serie di popup store, tra cui quello di Milano.