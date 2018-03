OnePlus 6 potrebbe costare 729 Dollari ed includerà 8 gigabyte di RAM?

Con il passare dei giorni, stanno lentamente aumentando i rumor sul prossimo smartphone top di gamma di OnePlus, che con ogni probabilità si chiamerà OnePlus 6 . Secondo quanto riferito su Weibo, il famoso social network cinese, il prossimo cellulare della compagnia cinese potrebbe includere alcune specifiche tecniche da top di gamma vero e proprio.

Il tutto chiaramente dovrebbe anche avere un impatto sul prezzo, che sarà però comunque inferiore rispetto ad altri cellulari come Samsung Galaxy S9 ed iPhone X.

Il leakster sul sito cinese sostiene che OnePlus 6 sarà dotato di uno schermo da 6,2 pollici, processore Snapdragon 845 e ben 8 gigabyte di RAM, con opzioni di archiviazione che arriveranno ad un massimo di 256 gigabyte, segno che evidentemente saranno disponibili anche versioni da 64 e 128 gigabyte.

Il telefono potrebbe anche includere due fotocamere posteriori con un sensore da 12 megapixel ed uno da 20, oltre alla ricarica rapida Dash Charge dell'azienda. Il modello da 256 gigabyte, secondo quanto si legge, dovrebbe avere un costo di 749 Dollari.

Si tratta ovviamente di un prezzo radicalmente più basso rispetto ad iPhone X e Galaxy S9 Plus, i quali superano ampiamente i 1.000 Dollari. Il Galaxy S9, infatti, ha un prezzo competitivo, anche se non include 8 gigabyte di RAM, ma ha uno schermo da 5,8 pollici, leggermente più piccolo rispetto a quello da 6,2 pollici che è presente sul Galaxy S9 Plus e probabilmente anche OnePlus 6, come riferito in questa notizia.

Un eventuale prezzo di 749 Dollari è un prezzo relativamente alto se si contano gli standard classici di OnePlus, che erano arrivati fino a 400 Dollari massimo.

Un'immagine trapelata all'inizio del mese, e di cui vi abbiamo anche parlato nella video anteprima che trovate linkata poco sopra, suggerisce che il telefono avrà un display edge-to-edge con notch in alto, sulla scia di iPhone X.