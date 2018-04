OnePlus 6: presentazione prevista il 5 Maggio? In rete un poster

OnePlus 6, ormai, non ha più segreti. Nelle ultime settimane, i leaks e rumor hanno svelato praticamente tutte le specifiche tecniche del dispositivo. Oggi, direttamente dalla Cina, arrivano le prime indicazioni sulla possibile data di presentazione.

Un teaser pubblicato sul web da una fonte vicina alla compagnia, che vi proponiamo come sempre in calce, sostiene che la presentazione ufficiale potrebbe avvenire ad inizio del prossimo mese, per la precisione il 5.

Lo stesso poster è stato anche ripreso da un centro commerciale, precedentemente chiamato 360buy e che ora è noto come jingDong, che ha sede in Cina. Il poster, come detto poco sopra, sostiene che OnePlus 6 farà il proprio debutto nella nazione il 5 Maggio alle ore 14:00 locali.

Tuttavia, almeno al momento vi invitiamo a prendere con le pinze il tutto, in quanto il poster ancora non è stato confermato in via ufficiale dalla compagnia ed il testo dell'immagine secondo molti sarebbe "sospetto" in alcuni tratti.

La presentazione, però, sarebbe ormai prossima. A questo punto non resta che attendere la conferma ufficiale da parte della compagnia, che potrebbe arrivare già nel giro di qualche ora.

Chiaramente, come sempre vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili nuove informazioni sulla presentazione di uno degli smartphone top di gamma più attesi dell'anno.