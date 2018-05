OnePlus 6: il primo aggiornamento permetterà agli utenti di nascondere il notch

OnePlus 6 è stato presentato da poco, ed ha raggiunto i negozi da qualche ora, ma la compagnia è già al lavoro sulle prime modifiche e miglioramenti da apportare. Secondo quanto rivelato da alcuni siti, sarebbe ormai pronto il primo pacchetto da distribuire via OTA ai possessori.

Contrassegnato come Oxygen 5.1.3, l'update includerà miglioramenti su tutta la linea, ma la novità più importante non può che essere rappresentata dalla funzione che sarà introdotta e che consentirà agli utenti di nascondere (o mostrare) il notch a seconda delle proprie preferenze. La feature era stata promessa da OnePlus già in fase di presentazione, ma evidentemente avevano dimenticato di precisare che non sarebbe stata inclusa di default nelle versioni del dispositivo che raggiungeranno il negozio.

OnePlus ha però voluto sottolineare durante il keynote di presentazione i vantaggi apportati dal notch all'esperienza utente, ma a quanto pare gli utenti non sarebbero totalmente convinti e già in molti hanno rivelato che non appena sarà disponibile l'opzione, provvederanno a nascondere il tutto.

Oxygen 5.1.3 introdurrà anche il supporto ai filmati super slow mo a 720p e 480fps e 1080p 240fps. Il pacchetto ovviamente includerà anche la patch di sicurezza di maggio.

Ricordiamo che in Italia lo smartphone è venduto e spedito anche da Amazon.