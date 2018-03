OnePlus 6: probabili CARATTERISTICHE e NUOVO DESIGN

E' online, sul nostro canale ufficiale YouTube, un nuovo interessante video incentrato su quelle che sono le caratteristiche tecniche fin'ora emerse su, il nuovo smartphone top di gamma della società cinese che dovrebbe vedere la luce tra Aprile e Giugno di quest'anno.

Come si può vedere nel filmato disponibile in apertura, i cambiamenti dovrebbero essere importanti rispetto a quanto fatto con la precedente generazione.

Le novità dovrebbero essere tangibili sin dal punto di vista estetico: si parla di una scocca in vetro che prenderà il posto di quella in metallo ed alluminio che abbiamo visto nei predecessori. Sembra essere confermato anche il supporto alla ricarica wireless ed un nuovo posizionamento dei sensori fotografici, con il sensore per le impronte digitali spostato sotto.

A livello di display e scocca frontale, OnePlus 6 dovrebbe includere l'ormai onnipresente notch, in stile iPhone X. Che sia il preludio di un sistema di sblocco facciale?

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine è anche presente un'approfondita anteprima sul tema OnePlus 6, che potete leggere a questo indirizzo.