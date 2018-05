OnePlus 6: il produttore aggiorna il programma di permuta in Europa

In vista dell'ormai imminente presentazione di OnePlus 6, la società asiatica ha aggiornato il programma di permuta, attivo esclusivamente per i mercati europei, che offre un buono di permuta del valore massimo di 280 Euro per coloro che decidono di permutare un vecchio dispositivo OnePlus.

Ovviamente la valutazione varia a seconda del modello scambiato e dalla condizione. Il buono potrà essere inoltre utilizzato esclusivamente per l'acquisto di OnePlus 6, che come ormai noto sarà lanciato a Londra il prossimo 16 Maggio.

OnePlus, nella comunicazione sottolinea che il programma di trade-in è valido solo nelle regioni europee in cui è utilizzato Euro, Corona Svedese e Sterlina Inglese come moneta ufficiale. Ciò vuol dire che va a coprire paesi come Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Irlanda, Lussemburgo e Regno Unito.

Nelle condizioni è esplicitamente indicato che sono accettati in permuta solo OnePlus 3 e successivi entro la fine di maggio, ed il buono può essere utilizzato solo per l'acquisto di OnePlus 6, esclusivamente attraverso il sito web ufficiale di OnePlus.

La compagnia si è impegnata ad inviare il voucher ai clienti avvalendosi del programma di permuta entro due settimane dalla ricezione del vecchio dispositivo.

Non è chiaramente la prima volta che OnePlus propone un programma simile in vista del lancio di un nuovo modello di punta. Lo stesso è stato fatto lo scorso anno con OnePlus 5.