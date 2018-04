OnePlus 6 sarà presentato il 16 maggio a Londra: è ufficiale!

E' ufficiale: OnePlus 6 sarà annunciato il prossimo 16 maggio in un apposito evento denominato "The Speed You Need", che si terrà a Londra a partire dalle ore 17:00 italiane. Inoltre, l'evento sarà accessibile anche al pubblico, con i biglietti che sono acquistabili sin da ora.

I partecipanti a "The Speed You Need" potranno provare in anteprima il flagship OnePlus 6 e portarsi a casa un'esclusiva gift bag contenente gadget dedicati. Per accedere all'evento, bisognerà essere in possesso dell'apposito ticket, venduto attraverso il sito ufficiale al costo promozionale di 18 euro fino al 27 aprile, per poi passare a 34 euro. E' possibile anche usufruire dell'iniziativa "Plus One", che permette di ottenere i biglietti al costo di 23 euro l'uno con un ordine minimo di due ticket.

OnePlus 6, secondo quanto emerso in precedenza, sarà basato sul processore Snapdragon 845 di Qualcomm, in linea con tutti gli smartphone top di gamma Android che vedranno la luce nel corso dell'anno. Ad affiancarlo, ci saranno 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di spazio di archiviazione.

Vi consigliamo, inoltre, di leggere il nostro approfondimento in merito, pubblicato qualche giorno fa. Rimanete sintonizzati su queste pagine: tra pochi giorni potremo dirvi tutto quello che volete sapere sullo smartphone in questione. Attendiamo fiduciosi.