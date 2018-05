OnePlus 6 si mostra tra le mani del CEO della società Pete Lau

OnePlus 6 è già trapelato a più riprese negli ultimi tempi, in attesa della presentazione ufficiale prevista per il prossimo 16 Maggio. Tuttavia, a differenza delle fotografie pubblicate in precedenza, quelle di cui vi parliamo in questa news le possiamo a tutti gli effetti definire "ufficiali".

Il motivo è molto semplice: il dispositivo è stato intravisto tra le mani dell'amministratore delegato della compagnia, Pete Lau, e l'attore indiano Amitabh Bachchan. Il cellulare si intravede sia nella variante bianca che nera, con tanto di finitura lucida che chiaramente darà quel tocco in più a livello estetico.

Nell'immagine che vi proponiamo in calce, si può vedere nella sua interezza tutta la scocca posteriore, che conferma quasi per intero le indiscrezioni emerse in precedenza. Sarà quindi presente una doppia fotocamera montata verticalmente e con leggera sporgenza, condita da un sensore per le impronte digitali montato nella parte inferiore della scocca posteriore, ed il logo OnePlus. I più attenti hanno notato anche il flash LED a doppio tono, mentre si parla anche di un sensore per la frequenza cardiaca di cui, però, almeno al momento non abbiamo conferma.

Per quanto riguarda le informazioni tecniche, vi riproponiamo quelle pubblicate in precedenza. All'interno dello smartphone dovrebbe essere presente il processore Snapdragon 845 di Qualcomm, 6 o 8 gigabyte di RAM e 64 o 128 gigabyte di memoria interna, a seconda della variante. Si parla anche di una versione con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, ma a riguardo ancora non sono arrivate troppe conferme.