OnePlus 6 supera il milione di unità vendute in meno di un mese: è record!

OnePlus 6, il nuovo smartphone top di gamma della società cinese, ha raggiunto l'importante traguardo del milione di unità vendute. Il tutto in meno di un mese.

La notizia arriva direttamente dalla pagina Facebook ufficiale dell'azienda, dove si legge anche che OnePlus 6 è il suo dispositivo che ha raggiunto più velocemente questi numeri. Infatti, il milione di unità vendute è arrivato nell'arco di soli 22 giorni. Si tratta, a nostro modo di vedere, di un record meritato, vista la qualità del prodotto in questione, che abbiamo recensito giusto qualche giorno fa su queste pagine.

Vi ricordiamo che lo smartphone in questione monta un processore Qualcomm Snapdragon 845 operante alla frequenza massima di 2,8GHz, 6/8GB di RAM LPDDR4X, una GPU Adreno 630, 64/128 GB di memoria interna, un display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione 2280x1080 pixel, notch e aspect ratio 19:9, una fotocamera frontale da 16 megapixel, una doppia fotocamera posteriore da 20 megapixel + 16 megapixel e una batteria da 3300 mAh con supporto alla ricarica rapida Fast Charge (5V 4A) Le dimensioni sono di 155,7 x 75,35 x 7,75 mm, per un peso di 177 grammi. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con OxygenOS 5.1. Non mancano tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, porta USB Type-C e 4G LTE in primis. Presenti anche un sensore di impronte digitali posto sul retro, il Face Unlock e il jack per le cuffie da 3,5 mm.