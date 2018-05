OnePlus 6: trapelano online diversi render CAD che ne svelano il design

Con l'evento di presentazione oramai alle porte, i rumor e i leak relativi a OnePlus 6 iniziano a farsi sempre più insistenti. Oggi, in particolare, sono emersi online diversi render CAD, che svelano completamente il presunto design del nuovo flagship della società cinese.

La prima cosa che notiamo è la presenza di una dual cam posteriore, collocata appena sopra al sensore di impronte digitali centrale. Nella parte frontale, invece, fa capolino il notch, già confermato da Carl Pei qualche settimana fa. Inoltre, le cornici sembrano essere ridotte all'osso. Per ulteriori informazioni sul design, vi consigliamo di visionare questo video, che trovate anche qui sopra.

OnePlus 6 probabilmente sarà dotato di uno schermo AMOLED da 6,3 pollici con aspect ratio di 19:9 e risoluzione di 1080x2280 pixel. A livello di scheda tecnica, la CPU dovrebbe essere lo Snapdragon 845 di Qualcomm, accompagnato da 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, non espandibile. Per quanto riguarda il comparto fotografico, dovrebbe essere presente una doppia lente posteriore da 20 + 12 megapixel, mentre la frontale dovrebbe essere in grado di catturare immagini ad una risoluzione di 16 megapixel. Inoltre, OnePlus starebbe anche lavorando su una variante con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Non ci resta che attendere l'evento del prossimo 16 maggio per saperne di più, con gli utenti italiani che potranno provare lo smartphone in anteprima il 21 maggio nell'apposito pop-up store a Milano.