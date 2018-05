OnePlus 6: è ufficiale anche la Avengers Limited Edition

A fianco della variante classica, OnePlus ha anche ufficializzato la Limited Edition a tema Avengers di OnePlus 6, lo smartphone top di gamma svelato nella giornata di ieri nel corso dell'evento di Londra.

Rispetto alla versione normale, questa Limited Edition presenta una scocca posteriore in fibra di carbonio 3D personalizzata con Gorilla Glass 5. Ovviamente, è presente il logo degli Avengers per soddisfare a pieno la fame di collezionismo degli appassionati.

In Cina arriverà l'edizione con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, circa 546 Euro e potrà essere acquistata attraverso il sito web ufficiale di OnePlus e JD.com a partire dal prossimo 5 Giugno.

Al momento la Cina sembra essere l'unico mercato per cui è stata annunciata questa Limited Edition, che vi mostriamo in calce in una fotografia che raffigura l'intera confezione ed il suo contenuto.

Oltre al retro in fibra di carbonio ed il logo color oro della squadra di supereroi, sul retro è presente con la stessa finitura anche il logo della compagnia, che rende il cellulare più esclusivo e facilmente distinguibile da quello normale.

Per il resto, le specifiche tecniche sono praticamente identiche alla versione classica, a parte gli 8 gigabyte di RAM ed i 256 gigabyte di memoria interna. Troviamo quindi il display da 6,28 AMOLED full HD con risoluzione di 1080x2280 pixel con aspect ratio di 19:9, processore Snapdragon 845, GPU Adreno 630, doppia fotocamera posteriore basata sul sensore Sony IMX519 da 16 megapixel con apertura f/1.7 e stabilizzazione ottica dell'immagine, abbonata ad un sensore da 20 megpaixel con apertura f/1.7, mentre la lente frontale è da 16 megapixel. Presente anche il sensore per le impronte digitali, sul pannello posteriore che garantisce lo sblocco del dispositivo in 0,2 secondi. La batteria, invece, è da 3300 mAh.