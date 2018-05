OnePlus 6 ufficiale: in uscita in Italia il 22 maggio al prezzo di 519 euro

Dopo i molti rumor e leak apparsi online negli ultimi mesi, OnePlus 6 è stato finalmente annunciato ufficialmente. Praticamente tutto confermato, a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 845 operante alla frequenza massima di 2,8GHz fino ad arrivare ai 6/8GB di RAM LPDDR4X.

Troviamo anche una GPU Adreno 630, 64/128 GB di memoria interna, con tanto di variante da 8GB di RAM con 256GB di ROM. Le altre specifiche descrivono un display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione 2280x1080 pixel e aspect ratio 19:9, con la presenza del notch posto in alto. Passando al comparto fotografico, troviamo una fotocamera frontale da 16 megapixel con apertura f/2.0, mentre sul retro è presente l'ormai classica doppia fotocamera composta da una lente da 20 megapixel con apertura f/1.7 e una camera da 16 megapixel con apertura focale f/1.7. OnePlus sembra voler puntare molto sulle foto con questo dispositivo. A questo link potete trovare quattro scatti effettuati con lo smartphone in questione.

La batteria, invece, è da 3300 mAh con supporto alla ricarica rapida Fast Charge (5V 4A) Le dimensioni sono di 155,7 x 75,35 x 7,75 mm, per un peso di 177 grammi. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con OxygenOS 5.1. Non mancano tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, porta USB Type-C e 4G LTE in primis. Presenti anche un sensore di impronte digitali posto sul retro, il Face Unlock e il jack per le cuffie da 3,5 mm. Non mancherà anche una Gaming Mode. Tra le colorazioni disponibili troviamo Silk White (solo in versione 8/128GB), Midnight Black e Mirror Black. Vi ricordiamo, inoltre, che nella giornata di domani verrà anche lanciata una Avengers Edition di OnePlus 6, anche se purtroppo non sarà resa disponibile sul suolo italiano.

Parlando di prezzi e disponibilità, la variante 6/64GB è venduta a un prezzo di 519 euro, mentre quella 8/128GB a 569 euro. La "variante top" da 8/256GB, invece, è acquistabile a 619 euro. Inoltre, stando a quanto annunciato sul palco della conferenza, chi comprerà OnePlus 6 direttamente dal sito ufficiale della società cinese riceverà anche delle cuffie Bullets Wireless in omaggio. L'inizio delle vendite per il suolo europeo è fissato per il prossimo 22 maggio, con la variante Silk White che arriverà il 5 giugno.