OnePlus 6: al via la prima Open Beta con Android 9.0 Pie

La prima Open Beta per OnePlus 6 è ora disponibile. In particolare, questo aggiornamento porta il telefono ad Android 9 Pie e, oltre a tutte le modifiche apportate all'ultima versione del sistema operativo, aggiunge anche alcune nuove funzionalità. Tuttavia, essendo una beta, ci sono ancora diversi bug.

Per passare dalla versione stabile alla beta, vi basterà seguire le indicazioni presenti a questo link. Riportiamo di seguito le principali novità portate dalla Open Beta:

Aggiorna il sistema a Android 9.0 Pie

Nuova interfaccia utente Android P

Nuova navigazione tramite gesture di Android

Altre nuove funzionalità e miglioramenti del sistema

Funzionalità di personalizzazione OnePlus integrate

Nuova modalità Non disturbare con impostazioni regolabili

Nuova modalità di gioco 3.0

A livello di caratteristiche tecniche, OnePlus 6 monta un processore Qualcomm Snapdragon 845 operante alla frequenza massima di 2,8GHz fino ad arrivare ai 6/8GB di RAM LPDDR4X. Troviamo anche una GPU Adreno 630, 64/128 GB di memoria interna, con tanto di variante da 8GB di RAM con 256GB di ROM. Le altre specifiche descrivono un display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione 2280x1080 pixel e aspect ratio 19:9, con la presenza del notch posto in alto.

Passando al comparto fotografico, troviamo una fotocamera frontale da 16 megapixel con apertura f/2.0, mentre sul retro è presente l'ormai classica doppia fotocamera composta da una lente da 20 megapixel con apertura f/1.7 e una camera da 16 megapixel con apertura focale f/1.7. OnePlus sembra voler puntare molto sulle foto con questo dispositivo. La batteria, invece, è da 3300 mAh con supporto alla ricarica rapida Fast Charge (5V 4A) Le dimensioni sono di 155,7 x 75,35 x 7,75 mm, per un peso di 177 grammi. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con OxygenOS 5.1.

Non mancano tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, porta USB Type-C e 4G LTE in primis. Presenti anche un sensore di impronte digitali posto sul retro, il Face Unlock e il jack per le cuffie da 3,5 mm.