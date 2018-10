OnePlus 6T arriva in Europa a partire dal 6 Novembre

Importante aggiornamento dal fronte OnePlus 6T, a meno di un giorno di distanza dall'annuncio dell'evento ufficiale del prossimo 30 Ottobre, nel corso del quale sarà svelato al pubblico.

OnePlus 6T sarà in vendita in Europa a partire dalle ore 10 di martedì 6 novembre, ad appena una settimana dall’evento di lancio globale “Unlock Your Speed”, che si terrà a New York martedì 30 ottobre. La maestria nella realizzazione e il design si combinano, nel nuovo OnePlus 6T, alla potenza e alle tecnologie d’avanguardia che caratterizzano il dispositivo, come la funzionalità Screen Unlock.



L’attesa per OnePlus 6T è in continua crescita e i biglietti per l’evento di lancio globale di New York “Unlock Your Speed” vanno letteralmente a ruba! Chi non riuscirà a partecipare all’evento di New York potrà però seguire il lancio più anticipato dell’anno nel live streaming a questo link.



Al centro di questo importante evento ci sarà la global Community OnePlus, che continua a contribuire alle scelte dell’azienda. Insieme, OnePlus e i suoi fan celebreranno l’annuncio del nuovo smartphone durante il più grande evento di sempre nella storia dell’Azienda.