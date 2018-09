OnePlus 6T: nuove conferme sulla data di presentazione. Evento il 17 Ottobre?

Molte aziende stanno abbracciando il notch, reso celebre dall'iPhone X lo scorso anno. Una feature che ad alcuni utenti non va prorio a genio, ma che in effetti permette di sfruttare al massimo la superficie anteriore dello schermo, riducendo tra l'altro i bordi dello dispositivo in modo drastico. Anche OnePlus entra sul mercato con il suo flagship-phone OnePlus 6, che nella la nuova versione T sfrutterà la stessa soluzione.

Anche se non esistono foto ufficial al momento del nuovo dispositivo (salvo quelle comparse qualche giorno fa in internet), forse potremo vederlo dal vivo a breve. Alcuni giornalisti hanno ricevuto un invito che fissa la data del 17 ottobre come giorno in cui dovrebbe tenersi l'evento di presentanzione del nuovo OnePlus 6T in India.

Dai rumor che girano sulla rete sembra molto probabile l’implementazione di un sensore di impronte digitali a schermo e l’inserimento del notch, sfruttando una forma a goccia d’acqua (quindi meno ampio e squadrato di quello presente in iPhone XS).



Tra le tante novità, inoltre, sembra che anche OnePlus si adeguerà ad un altra idea di Apple, rimuovendo l’ingresso jack per le cuffie, optando per un adattatore da USB Type C a 3.5mm, cedendo definitivamente dopo gli anni in cui si era ostinata a mantenerlo sui suoi device.