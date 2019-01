OnePlus 6T ed iPhone 8 in offerta su Amazon oggi 11 Gennaio

Torna il nostro appuntamento quotidiano con le offerte d'informatica di Amazon. Per la giornata di oggi abbiamo scelto due smartphone di fascia media ed alta che il colosso di Seattle propone a prezzi interessanti.

Il primo è l'OnePlus 6T, l'ultimo smartphone top di gamma 2018 della società cinese che nella variante Midnight Black (Nero Opaco) con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage può essere acquistato a 549 Euro, 30 Euro in meno rispetto al prezzo di listino di 579 Euro. Non si tratta certamente del prezzo più basso mai raggiunto, ma lo sconto è importante se si conta che si parla comunque di uno smartphone con display AMOLED, doppia fotocamera posteriore da 16+20 megapixel con stabilizzazione ottica, modalità ritratto, modalità notturna e slow motion, e ricarica veloce Fast Charging.

Il secondo smartphone in offerta è iPhone 8 da 64 gigabyte, che nella colorazione oro è disponibile a 579 Euro, 140 Euro in meno rispetto al prezzo di lancio di 719 Euro. Il cellulare è spedito e venduto da Amazon, che come già riportato in precedenza ha stretto un accordo con la società di Cupertino, che ha autorizzato il rivenditore a vendere direttamente i dispositivi Apple, togliendoli ai rivenditori di terze parti.