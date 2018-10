OnePlus 6T fa la sua comparsa su Geekbench: confermati gli 8 gigabyte di RAM

In vista della presentazione ufficiale prevista per il prossimo 30 Ottobre, il nuovo OnePlus 6T ha fatto il suo debutto su Geekbench, la popolare piattaforma di benchmarking che ha svelato gran parte delle specifiche tecniche.

A quanto pare al suo interno sarà presenze il processore Snapdragon 845 di Qualcomm, accompagnato da ben 8 gigabyte di RAM, anche se non è completamente da escludere una variante low cost con 6 gigabyte di memoria interna.

Entrambi i modelli però dovrebbero essere basati su Android 9 Pie accompagnati dall'interfaccia proprietaria OS 9.0.

Il dispositivo in single-core ha riportato un punteggio di 2510, mentre in multi-core si è fermato ad 8639, numeri molto simili ad OnePlus 6 dello scorso anno e che non sorprendono anche alla luce della strategia societaria del produttore cinese.

I cambiamenti infatti saranno pochi ma significativi. Si parte dallo scanner per le impronte digitali che dovrebbe essere integrato direttamente sotto al display, mentre il tanto discusso notch potrebbe essere stato completamente rivisto, a favore di una tacca "a goccia" piuttosto che estremamente larga ed ingombrante.

Potrebbe anche essere pensionato il jack per le cuffie 3,5mm, anche se a riguardo sono praticamente arrivate diverse conferme ufficiali a seguito della presentazione dei nuovi auricolari.

La batteria invece dovrebbe essere più grande rispetto a 3.700 mAh.