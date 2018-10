OnePlus 6T: keynote anticipato per via dell'evento di Apple

Inizialmente si vociferava una presentazione fissata per il 17 ottobre, poi altre date e infine era arrivata la conferma ufficiale: OnePlus 6T doveva essere presentato il 30 ottobre. Gli utenti si erano finalmente messi il cuore in pace, ma è arrivato un ulteriore cambio di rotta. Infatti, l'evento è stato anticipato per colpa di Apple.

Infatti, la società di Cupertino ha giocato un bel scherzo all'azienda cinese, programmando l'evento di presentazione della nuova linea di iPad e Mac proprio per il 30 ottobre, data originariamente scelta da OnePlus.

Sappiamo bene quanto un keynote di Apple possa catalizzare l'attenzione del pubblico e anche la società cinese conosce perfettamente cosa è in grado di fare il colosso di Cupertino in ambito marketing. Per questo motivo, OnePlus ha deciso di anticipare di un giorno l'evento di presentazione di OnePlus 6T. Quest'ultimo, dunque, si terrà il prossimo 29 ottobre alle ore 17:00 italiane, sempre a New York. Potrete vederlo in diretta streaming recandovi sul sito ufficiale.

La cosa che ci ha stupito, però, è che quelle riportate qui sopra non sono solamente nostre supposizioni, ma è la stessa società cinese che ha spiegato, tramite un post sul suo blog ufficiale, che l'evento Apple avrebbe potuto creare problemi al lancio di OnePlus 6T.