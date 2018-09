OnePlus 6T non includerà il jack per le cuffie. Presentati i nuovi auricolari

OnePlus annuncia oggi una versione aggiornata dei tanto apprezzati auricolari Bullets V2. Soprannominati “Type C Bullets” per la loro connettività USB-C, questi nuovi auricolari saranno lanciati insieme al prossimo dispositivo dell’azienda, l'OnePlus 6T che con ogni probabilità non includerà l'ingresso per le cuffie.

I nuovi “Type C Bullets” saranno in commercio allo stesso prezzo degli attuali V2 (€19.95), e saranno in vendita sui canali online e offline. I nuovi auricolari Bullets offriranno una qualità sonora superiore e saranno un passo avanti rispetto alle Bullets V2, con un design che combina ancora una volta praticità e versatilità per migliorare l’esperienza audio complessiva.



I Type C Bullets riprenderanno il design metallico di OnePlus Bullets V2. Ogni parte di questi auricolari è realizzata con l’estrema attenzione ai dettagli che da sempre contraddistingue OnePlus: per esempio, l’azienda ha aggiunto una fibra aramidica al filo così da rendere le Type C Bullet più durature e resistenti.



I Type C Bullets presentano inoltre una qualità del suono migliorata grazie a un DAC professionale di fascia alta integrato di Ciruss Logic, e hanno una gamma dinamica più alta, un più elevato rapporto segnale/rumore e un livello di rumore più basso. Rispetto al modello precedente con jack da 3,5 mm, le cuffie Type C garantiscono una perdita di qualità minima per risultati audio superiori.



Secondo un’indagine condotta da OnePlus all’inizio del 2017, l’80% degli utenti usava cuffie con jack regolarmente, mentre un sondaggio del 2018 ha evidenziato un calo drastico, con un passaggio del 59% degli utenti a cuffie wireless. I nuovi Type C Bullets affiancano i Bullets Wireless e rappresentano il modo in cui OnePlus ha deciso di mostrare la sua flessibilità e offrire opzioni diverse per rispondere a esigenze e modalità d’utilizzo different. I Type C Bullets includono controlli in linea per la gestione del volume di musica e chiamate e un microfono pensato per essere utilizzato anche in movimento. Sono inoltre progettate per im pairing perfetto con i device OnePlus e consentono agli utenti di configurarli in funzione delle proprie preferenze.