OnePlus 6T: nuove immagini confermano il notch 'a goccia' e due colorazioni

Ormai manca poco all'uscita di OnePlus 6T, anche se gran parte delle caratteristiche del nuovo top di gamma dell'azienda cinese sono state ampiamente svelate da diversi leak. Dopo avervi parlato del primo teaser ufficiale, che mostra un sensore per le impronte posizionato sotto lo schermo, oggi tocca ad alcuni nuovi render.

Le nuove immagini sono state pubblicate dal portale tedesco WinFuture, già conosciuto per le indiscrezioni condivise ieri sui due nuovi presunti prodotti di Microsoft, Surface Laptot 2 e Surface Pro 6. Essenzialmente ritraggono il device in due colorazioni: Midnight Black, il nero "classico" di OnePlus, e Mirror Black, che vanta una sfumatura tendente verso il grigio; entrambe queste versioni sono equipaggiate con un pannello posteriore in vetro.

Altra conferma che emerge dai render è la presenza del tanto discusso notch, che in questo modello sarà probabilmente "a goccia", ovvero di dimensione ridotta rispetto a quello adottato dalla maggior parte dei concorrenti, che lascia ancora più spazio allo schermo. Nella parte superiore del display si nota solo la fotocamera frontale, mentre lo speaker è praticamente invisibile.

Nel frattempo, l'evento organizzato da OnePlus per il 17 ottobre si avvicina sempre di più, data in cui la compagnia cinese dovrebbe presentare al mondo il suo nuovo flagship.