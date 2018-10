OnePlus 6T: nuovo video promozionale mostra lo Screen Unlock

Il periodo dei leak e dei rumor sul nuovo top di gamma di OnePlus sono finiti, ed è ora di lasciar spazio ai teaser ufficiali. Dopo il breve corto pubblicato dal colosso cinese su Twitter, che mostra il sensore per le impronte digitali posto sotto lo schermo, ora è apparso un nuovo video promozionale su YouTube.

Il filmato pubblicizza una delle feature più importanti del nuovo terminale, ovvero lo Screen Unlock, il nome ufficiale del sistema di sblocco che sfrutta il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Una vera e propria innovazione tecnica, che OnePlus esalta accomunandola con le più grandi opere della storia e dell'ingegno umano.

Di questa funzionalità di parla sin dall'uscita del 5T, ma come ha confermato il CEO Pete Lau in un'intervista, all'epoca i tempi non erano ancora maturi per introdurre una soluzione di questa portata e la tecnologia che la supportava era ancora piuttosto acerba. Ora invece è venuta l'ora del suo debutto, anche se ogni innovazione ha il suo prezzo: stando ad alcuni rumor, l'introduzione dello Screen Unlock alzerà il costo del terminale di circa 21 dollari, oltre ad aver costretto l'azienda ad eliminare il jack audio da 3.5 mm per lasciar spazio al sensore posto sotto al display.

Nel frattempo sono emersi in rete alcuni render "ufficiali" di OnePlus 6T, che mostrano il notch a goccia e due colorazioni.