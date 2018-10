OnePlus 6T: primo teaser ufficiale mostra il sensore per le impronte digitali

Il lancio di OnePlus 6T si avvicina sempre di più, e la compagnia cinese comincia a rilasciare qualche teaser per stuzzicare la curiosità dei fan. Il primo di questi è stato caricato su Twitter, e mostra una delle feature più attese dai sostenitori di One Plus: il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, posto sotto allo schermo.

L'introduzione di questo tipo di sensore nel nuovo flagship era già stata annunciata dall'azienda, ma solo ora grazie al teaser abbiamo la conferma effettiva del suo arrivo. Inoltre il breve video chiarisce un altro aspetto finora dubbio del terminale, ovvero il nome: nonostante la nomenclatura OnePlus 6T si apparsa in tutti i leak trapelati in rete, ora grazie al video promozionale sappiamo che sarà proprio questo il nome ufficiale del top di gamma.

Ancora non sappiamo quale sarà il tipo di sensore che verrà montato sotto al display, ma dal contenuto del video possiamo avanzare un'ipotesi: i raggi luminosi sprigionati dall'esagono, vero e proprio marchio di fabbrica di OnePlus, potrebbero stare ad indicare l'implementazione di un sensore ad ultrasuoni. Una soluzione di questo tipo non è ancora stata confermata dal colosso cinese, ma tutti gli indizi a nostra disposizione (al momento) puntano in questa direzione.

Nel frattempo, stando ad un rumor la presentazione ufficiale del terminale è attesa per il 17 ottobre.