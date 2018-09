OnePlus 6T sarà dotato di lettore per le impronte digitali sotto lo schermo

Arrivano le prime conferme ufficiali su OnePlus 6T, il successore di OnePlus 6 che dovrebbe vedere la luce ad Ottobre 2018. La società, in una dichiarazione rilasciata a CNET ha annunciato che il dispositivo sarà dotato di un lettore per le impronte digitali integrato direttamente nel display.

OnePlus ha battezzato la nuova funzionalità Screen Unlock e dovrebbe aiutare i progettisti a ridurre ai minimi termini le cornici che circondano lo schermo e rimuovere tutti gli inconvenienti dettati dal posizionamento posteriore dello scanner per le impronte digitali.

La compagnia ha affermato che "sblocchiamo i nostri telefoni più volte al giorno e Screen Unlock riduce il numero di passaggi per completare l'azione. Affiancando questa novità alle altre opzioni di sblocco come il Face Unlock, metteremo a disposizione degli utenti un'ampia scelta per sbloccare il display nel modo più comodo e congeniale alle loro esigenze".

L'integrazione dello scanner direttamente nello schermo però porterà ad alcune modifiche a livello progettuale rispetto ai predecessori. OnePlus infatti con ogni probabilità sta già provvedendo a riprogettare l'interno del 6T, che dovrebbe essere più spesso rispetto ad OnePlus 6, con uno spessore di 0,45 mm.

Attraverso OnePlus 6T la compagnia asiatica mira anche a ritagliarsi una posizione di rilievo nel mercato statunitense, come confermato dall'accordo stretto con T-Mobile che prevede la commercializzazione del dispositivo attraverso il proprio portale ed i punti vendita della rete.

Altri dettagli al momento ancora non sono noti, ma si parla di un notch a goccia ed un innovativo sistema a tre fotocamere. Il prezzo per il modello base dovrebbe invece essere di 550 Dollari.