OnePlus 6T: la società cinese vi premia a vita se arrivate primi nel suo Clicker Game

Per ingannare l'attesa in vista della presentazione del nuovo OnePlus 6T, che avverrà il prossimo 30 ottobre in quel di New York, la società cinese ha sviluppato e pubblicato online un Clicker Game a tempo. Chi otterrà più punti verrà ricompensato come si deve.

In particolare, OnePlus regalerà il nuovo smartphone 6T e tutti i suoi successori a chi avrà ottenuto più punti su Unlock The Speed. La scadenza è fissata per le ore 16:00 del prossimo 30 ottobre. Per giocare al Clicker Game a tempo, vi basta solamente accedere a questo link dal vostro smartphone. Non mancheranno anche altre sfide, che garantiranno la vincita di premi secondari, come alcuni accessori di OnePlus.

Nell'augurarvi buona fortuna, vi ricordiamo che OnePlus 6T arriverà in Europa il prossimo 6 novembre. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, sappiamo già che lo smartphone disporrà di un sensore di impronte digitali in-display, denominato "Screen Unlock" dalla società cinese. Tuttavia, OnePlus 6T non implementerà il jack audio per le cuffie, in favore dei nuovi auricolari. Probabilmente mancherà anche la ricarica wireless, ma questa volta dovrebbe essere presente la tanto richiesta certificazione IP.

La "versione base" di OnePlus 6, invece, dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 845 operante alla frequenza massima di 2,8GHz fino ad arrivare ai 6/8GB di RAM LPDDR4X. Troviamo anche una GPU Adreno 630, 64/128 GB di memoria interna, con tanto di variante da 8GB di RAM con 256GB di ROM. Le altre specifiche descrivono un display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione 2280x1080 pixel e aspect ratio 19:9, con la presenza del notch stile iPhone X (non "a goccia") posto in alto.