OnePlus 6T: trapelano in rete nuove immagini, render in 5K ed un video a 360 gradi

OnePlus 6T sembra essere ormai realtà. Nonostante la compagnia cinese debba ancora annunciare ufficialmente il successore di OnePlus 6, le indiscrezioni sul futuro top di gamma continuano a trapelare sul web: ora è il turno del leaker OnLeaks, un nome molto conosciuto nel panorama mobile.

Sul sito MySmartPrice sono apparse nuove immagini, render in 5K ed un video a 360 gradi che ritraggono OnePlus 6T in tutte le sue caratteristiche estetiche peculiari: salta immediatamente all'occhio il top notch, una soluzione molto simile a quella già adottata da Oppo con il suo R17 e nella gamma F9, che dovrebbe permettere al nuovo flagship di avere un display più ampio rispetto al predecessore.

Altra caratteristica notabile sin da subito è l'assenza di un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, solitamente situato nella parte posteriore del terminale, cosa che potrebbe suggerire la sua implementazione all'interno del display; feature confermata da un report pubblicato da CNET. La doppia fotocamera verticale invece c'è, e domina l'intera back cover.

Grande assente sembra essere il jack per le cuffie da 3.5mm. Per quanto riguarda le dimensioni, si attestando sui 157.5 x 75.7 x 8.2mm, mentre la parte più larga misura 8.6mm, in corrispondenza della fotocamera.

La presentazione ufficiale del terminale, stando ad alcuni rumor, è fissata per il 17 ottobre, data non ancora ufficializzata da OnePlus.