OnePlus 6T verrà presentato il 30 ottobre: come seguire l'evento in diretta

OnePlus 6T verrà annunciato ufficialmente il prossimo 30 ottobre in un apposito evento. Questo è quanto affermato oggi dalla società cinese, che ha anche realizzato una pagina ufficiale dedicata al keynote di presentazione di New York. Vediamo assieme tutti i dettagli

In particolare, l'evento si terrà il prossimo 30 ottobre alle ore 17:00 italiane e sarà visibile tramite diretta streaming seguendo questo link.

Parlando di OnePlus 6T, sappiamo già che disporrà di un sensore di impronte digitali in-display, denominato "Screen Unlock" dalla società cinese. Tuttavia, OnePlus 6T non implementerà il jack audio per le cuffie, in favore dei nuovi auricolari. Probabilmente mancherà anche la ricarica wireless, ma questa volta dovrebbe essere presente la tanto richiesta certificazione IP.

Ricordiamo che la "versione base" di OnePlus 6 dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 845 operante alla frequenza massima di 2,8GHz fino ad arrivare ai 6/8GB di RAM LPDDR4X. Troviamo anche una GPU Adreno 630, 64/128 GB di memoria interna, con tanto di variante da 8GB di RAM con 256GB di ROM. Le altre specifiche descrivono un display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione 2280x1080 pixel e aspect ratio 19:9, con la presenza del notch stile iPhone X (non "a goccia") posto in alto.

Insomma, non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire di più sul nuovo flagship di OnePlus. Nel frattempo, sono emersi in rete anche alcuni render "ufficiali" di OnePlus 6T, che mostrano il notch a goccia e due colorazioni.