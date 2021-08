OnePlus 7, 7 Pro e 7T si aggiornano: supporto alle Bitmoji e altro ancora

Nuovo aggiornamento di sistema per OnePlus 7, 7 Pro e 7T: a un mese dall’ultimo update dedicato alla riduzione del consumo energetico, i tre smartphone sono passati a OxygenOS 11.0.3.1, versione che porta con sé il supporto alle Bitmoji nell’Always on Display, le patch di sicurezza di agosto e altro ancora.

Avvisiamo che attualmente questo aggiornamento risulta disponibile principalmente sul mercato indiano e che il lancio in Europa dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi giorni. Inoltre, update analoghi sono giunti sia per OnePlus Nord e Nord CE qualche giorno fa, ma anche per OnePlus 8, 8 Pro e 8T, ora aggiornati a OxygenOS 11.0.8.8. In ogni caso, per la gamma OnePlus 7 il changelog ufficiale è il seguente:

Sistema

Patch di sicurezza Android aggiornate ad agosto 2021;

Ottimizzata la stabilità della funzione NFC.

Ambient Display

Aggiunta funzione Bitmoji AOD, co-progettata da Snapchat e Bitmoji, che anima l'ambient display con il tuo avatar Bitmoji personale. Il tuo avatar si aggiornerà durante il giorno in base alla tua attività e alle cose che accadono intorno a te (Percorso: Impostazioni > Personalizzazione > Orologio sul display ambientale > Bitmoji);

Aggiunta la funzione Screenshot per l'AOD.

OnePlus Store

Un modo intuitivo e conveniente per gestire il tuo account OnePlus, ottenere supporto, scoprire entusiasmanti vantaggi riservati ai membri e acquistare prodotti OnePlus (può essere disinstallato).

A proposito di OnePlus, la società cinese ha annunciato l’avvio dell’iniziativa “Saldi Autunnali” sul suo negozio ufficiale, con tagli fino a 400 Euro sugli smartphone d’ultima generazione.