OnePlus 7 e 7 Pro: via ai preordini su Amazon, lancio il 5 Giugno

Amazon ha ufficialmente aperto i preordini della nuova generazione di smartphone top di gamma di OnePlus, caratterizzata da OnePlus 7 ed OnePlus 7 Pro di cui abbiamo avuto modo di parlarne a lungo su queste pagine, seguendo anche l'evento di presentazione di qualche settimana fa.

Di seguito i prezzi:

OnePlus 7 Pro Mirror Gray 8GB+256GB: 759 Euro

OnePlus 7 Pro Nebula Blue 12GB+256GB: 829 Euro

OnePlus 7 Mirror Gray 8GB+256GB: 609 Euro

Per OnePlus 7 Pro la data di lancio è prevista per il 5 Giugno, mentre per la versione normale le consegne sono garantite entro il 4 Giugno.

Amazon come sempre garantisce la prenotazione al prezzo minimo, il che vuol dire che facendo il preordine oggi il colosso di Jeff Bezos al momento della spedizione addebiterà sulla carta di credito o pagamento associato l'importo più basso raggiunto durante questo lasso di tempo.

OnePlus 7 include il processore Qualcomm Snapdragon 855 con display AMOLED da 6,41 pollici, sblocco con le impronte digitali e doppia fotocamera, che è risultata essere particolarmente performante in condizioni di scarsa luminosità. Il modello Pro include invece uno schermo AMOELD da 6,67 pollici, lo stesso processore ma supporta la ricarica veloce Warp Charge 3.0 che carica lo smartphone in 20 minuti e tre fotocamere in grado di coprire una lunghezza focale da 17 a 78 millimetri.